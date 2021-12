Troppa folla nella villa comunale: ingressi "controllati", boom di presenze

Troppa folla nella villa comunale di Salerno, questa sera. La calca ha reso impossibile il deflusso ordinato dei visitatori che, temporaneamente, sono stati bloccati agli ingressi, al fine di garantire un accesso più sicuro in termini di norme anti-contagio.

A turisti e cittadini, dunque, è stato consentito di entrare nella villa in modo contingentato proprio per cercare, nei limiti del possibile, di evitare particolari affollamenti dell'area. Nonostante le precauzioni, ad ogni modo, innegabile la quantità di persone a passeggio per la villa comunale: rispettare le distanze anti-contagio è risultato infattibile.

Foto di Antonio Capuano