Villa Wenner, la vicina si difende: "I Nas hanno fotografato le violazioni delle Scarpa"

“I Nas autorizzati al controllo hanno fatto soltanto il loro dovere. Dare la colpa alla vicina, cioè alla sottoscritta, è davvero inaccettabile”. A dichiararlo, alla nostra redazione, è l’avvocato Licia Cicchiello, tirata in ballo da Teresa Scarpa, una delle proprietarie di “Villa Wenner”, in merito alla vicenda legata al dissequestro temporaneo della nota struttura situata nel comune di Pellezzano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le precisazioni

“Prima di tutto - sottolinea l’avvocato Cicchiello - l’ordinanza del Gip di dissequestro per 30 giorni è stata emessa dal Gip di turno e non dal Gip titolare . E solo per la cura del giardino e delle pertinenze e non per uso personale o familiare. I Nas hanno fotografato, invece, non solo le proprietarie ma anche ospiti ed amici che utilizzavano la piscina. Prima del sequestro avevano diffidato nei giorni precedenti le proprietarie a non utilizzare il sito, ma le Scarpa hanno continuato a violare l’ordinanza: da ciò la reiterazione dei sigilli, per esclusiva condotta delle proprietarie”.