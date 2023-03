Ex "Villaggio dei Puffi": il Comune condannato al pagamento dei lavori per umidità e muffa

L’amministrazione comunale di Salerno dovrà eseguire lavori di ristrutturazione del cosiddetto ex “Villaggio dei puffi”, ossia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica situati in via Marchiafava, nel quartiere Mariconda a Salerno.

I giudici

A stabilirlo – riporta Il Mattino – la prima sezione civile del tribunale di Salerno, che ha pronunciato la vertenza al termine di un contenzioso tra Palazzo di Città e le famiglie assegnatarie dei 98 alloggi. Gli interventi che dovranno essere effettuati saranno finalizzati a risolverle i problemi di natura termina ed energetica che hanno prodotto ulteriori gravi problemi concretizzatisi in muffa ed umidità.