Viola il divieto di avvicinamento alla madre: codice rosso per un 30enne ad Agropoli

In azione, stamattina, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Agropoli. E' finito in manette un 30enne del posto che ha violato il divieto di avvicinamento alla madre, facendo scattare il Codice Rosso che, come è noto, è un protocollo di intervento immediato per garantire la sicurezza delle vittime di violenza.

La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti del giovane che non avrebbe rispettato il precedente provvedimento.