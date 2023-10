Viola l'obbligo di dimora e viene scoperto dai carabinieri: 33enne finisce in carcere

Un 33enne è stato rinchiuso, oggi, in carcere a Sala Consilina per violazione dell’obbligo di dimora nel comune di Teggiano. Il giovane, nei giorni scorsi, era stato sorpreso dai carabinieri fuori dal suo paese di residenza nonostante la misura a cui era stato sottoposto in precedenza. Di qui l’aggravamento della pena che lo ha portato dietro alle sbarre.