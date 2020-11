Viola la quarantena anti-Covid: denunciato cittadino positivo ad Agropoli

In accordo con l'Asl, il sindaco di Agropoli Adamo Coppola ha disposto controlli da parte del Comando di Polizia Municipale per verificare il rispetto dell'isolamento fiduciario sia delle persone risultate positive al Covid-19 sia di quelle poste in quarantena quali presunti sospetti positivi. L'attività è stata svolta con l’ indicazione dei nominativi acquisiti dal Dipartimento di prevenzione collettiva dell'Asl Salerno 2.

Il fatto

Dagli accertamenti svolti nella giornata di ieri, i vigili urbani hanno sorpreso un cittadino posto in quarantena, per essere risultato positivo al Covid-19, che violava gli obblighi di isolamento allontanandosi dalla sua abitazione per farvi ritorno solo alla presenza degli operatori sul posto. L'uomo è stato deferito all'Autorità giudiziaria e diffidato al rispetto dell'isolamento al domicilio. “I controlli – commenta il sindaco Adamo Coppola. continueranno incessanti ed i responsabili di eventuali violazioni amministrative o penali saranno puntualmente perseguiti. Un ringraziamento va al comandante Sergio Cauceglia e agli uomini e donne del Comando di Polizia locale per l'ottimo lavoro”.