Va sotto casa della ex nonostante il braccialetto elettronico: arrestato 40enne

Nonostante il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico, dalla provincia di Salerno si è recato a Montoro (Avellino) sotto l'abitazione dell'ex fidanzata, intenzionato ad affrontare chi, a suo dire, avrebbe ostacolato la loro relazione.

Il caso

Il 40enne è stato però rintracciato dai Carabinieri mentre tentava di fare rientro nella sua abitazione; bloccato, è stato portato in caserma e arrestato per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Su disposizione della Procura di Avellino, il 40enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di comparire questa mattina davanti al giudice per il rito direttissimo.