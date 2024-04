Capaccio Paestum, grave violazioni ambientali: sequestrata azienda bufalina

Un'operazione condotta dal Nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Paestum e dalle Guardie Giurate Ambientali dell'Accademia Kronos ha portato alla luce gravi violazioni ambientali da parte del proprietario di un'azienda bufalina nella regione. Le indagini hanno rivelato lo smaltimento illecito di reflui zootecnici e altri rifiuti, come plastica e pneumatici, nei terreni e canali limitrofi dell'azienda. Grazie all'uso di fluoresceina, è stato possibile tracciare il percorso dei liquami fino ai canali aziendali, evidenziando una situazione di inquinamento preoccupante. Il titolare è stato denunciato e parte del centro aziendale sequestrata per la gestione illecita di rifiuti speciali, sia pericolosi che non, aggravata dall'assenza di documentazione regolare per lo smaltimento.