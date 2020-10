Aggrediva e violentava la moglie davanti ai figli minorenni: arrestato 32enne a Montecorvino

Sarebbe stata costretta a subire continue aggressioni fisiche e morali, maltrattamenti e persino una violenza sessuale con calci e pugni, davanti ai figli minori, il 22 agosto scorso. Ora ha deciso di denunciare tutto, una donna residente a Montecorvino Pugliano: a farle del male, il marito, dal quale è in corso la separazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'arresto

A seguito di una indagine da parte dei carabinieri, nella serata di ieri, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Salerno, a carico di un uomo di 32 anni accusato di violenza sessuale aggravata e di maltrattamenti in famiglia aggravati nei confronti della consorte. Ci sarebbe stato un frequente abuso di alcol da parte del 32enne il quale, inoltre, sarebbe stato ossessionato dalla gelosia nei confronti della donna che viveva, ormai, in un clima di sopraffazione fisica e morale. L'uomo, dunque, è stato arrestato ed è finito nella casa circondariale di Salerno-Fuorni.