Avrebbe abusato di una coetanea il minorenne di Altavilla Silentina finito nel mirino delle indagini dei carabinieri della compagnia di Eboli. Dopo la denuncia della famiglia della ragazza, i militari hanno avviato le verifiche del caso per ricostruire la vicenda.

Il caso

La ragazza, come riporta il Mattino, ha raccontato di essere stata violentata da un ragazzo che conosceva da tempo. Presente, durante il presunto episodio di violenza, anche un altro minorenne. La giovane è stata accompagna in ospedale per effettuare alcuni accertamenti finalizzati alla prosecuzione delle indagini, che sono coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica di Salerno della sezione minori.