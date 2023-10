Prendono a calci il bus e poi aggrediscono l'autista: follia sul pullman diretto a Serre

Violenza bordo del bus, a Battipaglia: come riporta Ondanews, due ragazzi avrebbero aggredito un autista di BusItalia sulla linea 117 che conduce a Serre. Per cause da accertare, i due giovani hanno prima preso a calci il pullman e poi hanno picchiato il conducente, sceso intanto dal mezzo per verificare i danni. Dopo l’aggressione, si sono allontanati.

Le indagini

Il malcapitato si è recato in ospedale per le cure del caso, sporgendo denuncia ai carabinieri. Si indaga, dunque, per risalire all’identità dei due aggressori.