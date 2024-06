Escalation di violenze domestiche: in Costiera un 24enne aggredisce il padre per i soldi, a Pontecagnano un 40enne picchia la moglie

Nuovi casi di violenza domestica, nel salernitano. In particolare, la sera del 16 giugno, ad Amalfi, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile del Norm hanno arrestato, in flagranza di reato, un 24enne di Furore, accusato di "maltrattamenti contro familiari e conviventi, e tentata estorsione". Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, il giovane avrebbe aggredito il padre per estorcergli una somma di denaro. A seguito di una perquisizione,è stato anche trovato in possesso di un rasoio con lama di 4 centimetri.

Nella notte di domenica, inoltre, a Pontecagnano Faiano, i militari hanno arrestato un 40enne del luogo per “maltrattamenti contro familiari e conviventi" nei confronti della moglie convivente, in quanto, secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, la vittima ha subito reiterate aggressioni fisiche da parte del marito.