La coraggiosa denuncia di una madre: un dramma di violenza domestica e sopravvivenza

Ad agosto 2023, B.M. ha trovato il coraggio di denunciare il suo compagno, D.C.E., ponendo fine a una situazione di grave violenza domestica registrata nel salernitano. Negli anni, D.C.E. era diventato sempre più aggressivo, rendendo la vita della sua compagna e dei loro due figli, di soli tre anni, un vero incubo. La denuncia ha portato a importanti provvedimenti per la sicurezza della vittima e dei bambini, con il loro collocamento presso una casa rifugio.

La fuga dal terrore e le persecuzioni

Dopo la denuncia, per garantire la sicurezza della vittima e dei suoi figli, il tribunale ha disposto il loro trasferimento in una casa rifugio. Da questo luogo sicuro, la donna e i suoi bambini sono usciti solo ad aprile 2024, pronti a iniziare una nuova vita. Tuttavia, questo nuovo inizio si è presto trasformato in un ulteriore calvario. Nonostante le severe prescrizioni imposte dal Tribunale per i minorenni di Salerno, D.C.E. ha continuato a perseguitare la donna e i suoi figli. Il tribunale aveva stabilito che l'indagato non dovesse avere alcun rapporto con i bambini, che nel frattempo avevano sempre rifiutato qualsiasi contatto con il padre. Noncurante di queste restrizioni, l’uomo ha iniziato a pedinare la sua ex compagna, aumentando così il terrore nella vita della donna e dei suoi figli.

La reazione del legale e il clima di paura

Di fronte a gravi episodi di pedinamento, la vittima, già difesa dal penalista Avv. Rosaria Vietri del foro di Avellino, ha chiesto ed ottenuto un provvedimento cautelare. È stato disposto il divieto di avvicinamento per l’ex, con l'applicazione del braccialetto elettronico. In caso di rifiuto dell'applicazione del dispositivo, per l'indagato sarebbero scattati gli arresti domiciliari. Questa donna e i suoi figli hanno vissuto in un clima di terrore costante. In casa, i bambini avevano imparato a restare in silenzio e a non fare rumore per paura dell'ira del padre, che spesso scaricava la sua rabbia sulla madre e persino sul loro cagnolino. Questo incubo quotidiano si è concluso con una denuncia, ma purtroppo D.C.E. ha continuato con le sue condotte moleste e persecutorie. Questo caso, ancora una volta, mette in luce le difficoltà e i pericoli che molte vittime di violenza domestica devono affrontare anche dopo aver denunciato il proprio aggressore. La forza di una madre nel denunciare e nel proteggere i suoi figli è un esempio di grande coraggio, ma evidenzia anche la necessità di un sistema di protezione più efficace per le vittime di violenza domestica.