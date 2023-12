"Violenza maschile contro le donne": convegno alla caserma dei carabinieri di Salerno

E’ in programma per domani (15 dicembre 2023), dalle ore 9 alle 13, presso la sala convegno della Caserma “Claudio Pezzuto e Fortunato Arena”, Medaglie d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, si terrà un incontro sul tema della “violenza maschile contro le donne e gli strumenti di valutazione del rischio di recidiva della violenza”, organizzato dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno con la collaborazione dell’associazione “Differenza Donna”.

I partecipanti

L’associazione, nell’ambito del progetto europeo FuTuRE, volto alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, con un focus specifico sulla violenza nelle relazioni intime e multiple discriminazioni, attraverso l’aggiornamento e il rafforzamento di procedure e metodologie di valutazione del rischio di recidiva e di autovalutazione del rischio, si confronterà con operatori dell’Arma dei Carabinieri impegnati nella prevenzione e contrasto della violenza sulle donne. All’evento parteciperanno il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Colonnello Filippo Melchiorre, le socie esperte di Differenza Donna e, in video conferenza, il Procuratore Capo della Procura di Tivoli, Francesco Menditto, ma anche il Procuratore Capo della Procura di Salerno Giuseppe Borrelli.

Il bilancio

In merito al contrasto alla violenza contro le donne, in provincia di Salerno, solo nelle ultime tre settimane, i carabinieri hanno eseguito 16 misure cautelari personali emesse dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di altrettanti uomini autori di violenza.Infine, continua l’impegno dei Carabinieri nel formare e sensibilizzare le giovani generazioni per accrescere la considerazione e il rispetto verso l’altro, con incontri presso gli istituti scolastici nell’ambito del progetto “cultura della legalità”.