Giornata contro la violenza sulle donne: nasce una sala di ascolto nella Caserma dei Carabinieri

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, 25 novembre, grazie al contributo del Rotary Club Salerno Duomo, di Confindustria, di Ikea Italia e di imprese operanti nel settore delle intercettazioni, all'interno della Caserma dei Carabinieri di via Mauri nasce una sala di accoglienza e di ascolto per le fasce deboli.

L'inaugurazione, a causa dell'emergenza Covid, è stata rinviata, ma il 25 novembre l'ala del comando dove è stata realizzata la sala d'ascolto, verrà simbolicamente illuminata di arancione. Al via, infine, il volantinaggio per la sensibilizzazione contro la violenza che interesserà i 158 comuni della provincia.