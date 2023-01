Violenza al pronto soccorso dell'ospedale di Eboli: litiga con gli infermieri e danneggia una vetrata

Ennesimo episodio di violenza presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Eboli, tra un paziente e il personale sanitario. Dalle parole si è passati ai fatti: un uomo ha distrutto la vetrata della sala di accettazione ed è stato denunciato per danneggiamento.

L'intervento

Sul posto, i carabinieri e il vigilantes di turno per sedare gli animi. Accertamenti in corso, dunque, per far luce sulle ragioni del gesto dell'uomo che, pare, si trovasse in ospedale con la figlia bisognosa di cure.