Arrestato un autotrasportatore di Pontecagnano: avrebbe violentato una donna in provincia di Bologna

L'uomo, nato nel 1965, pregiudicato, autotrasportatore residente a Pontecagnano, è accusato di violenza privata e violenza sessuale. Lo scorso marzo, in una località periferica di Bologna, dopo aver contrattato una prestazione sessuale con una prostituta, ha violentato la donna, l'ha chiusa nell'abitacolo del camion

Ieri sera i carabinieri della stazione di Pontecagnano Faiano hanno arrestato e condotto in carcere C.M., in esecuzione di una ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Bologna.

I dettagli

L'uomo, nato nel 1965, pregiudicato, autotrasportatore residente a Pontecagnano, è accusato di violenza privata e violenza sessuale. Lo scorso marzo, in una località periferica di Bologna, dopo aver contrattato una prestazione sessuale con una prostituta, ha violentato la donna, l'ha chiusa nell'abitacolo del camion e poi l'ha lasciata in una stazione di servizio, scappando. Le indagini sono state condotte nell'hinterland bolognese. I carabinieri di Pontecagnano Faiano lo hanno rintracciato nei pressi di casa e condotto in carcere. Seguirà l'interrogatorio di garanzia.