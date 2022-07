"Sono stata violentata", denunciato 50enne di Ascea

Un cinquantenne di Ascea, nel Cilento, è stato denunciato per violenza sessuale ai danni di una ragazza sudamericana.

Il caso

A far parte le indagini degli agenti della Polizia Municipale - riporta Infocilento - il racconto, in lacrime, della giovane che è riuscita a registrare con il telefonino la violenza subita e a fornire elementi utili al riconoscimento dell’aggressore. E così l’uomo è stato deferito alla Procura di Vallo della Lucania. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso.