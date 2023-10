Presunta violenza sessuale in un bar della Costiera, la denuncia di una turista

Ha denunciato un caso di violenza sessuale subita all’interno di un bar di Amalfi, nella tarda serata di lunedì scorso, una turista straniera. La giovane, andando alla toilette, avrebbe incontrato un uomo, extracomunitario, che si sarebbe avvicinato per baciarla.

La ragazza lo avrebbe subito respinto, per allontanarsi e ritrovare lo stesso giovane all'esterno del locale. Il presunto molestatore lavorerebbe presso lo stesso bar, ma i fatti sono tutti da chiarire. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.