Minacce e spintoni all'arbitro per un rigore: arrivano i carabinieri al Torre di Agropoli

Nuovo episodio di violenza nelle serie minori del calcio: ad Agropoli nel corso della partita di seconda categoria tra l’Akropolis e l’Olympic Cilento, nel fine settimana allo stadio “Torre”, l'abitro sarebbe stato aggredito. Diverse le espulsioni e, ovviamente, sospesa la gara.

Il fatto

Un giocatore dell’Akropolis si sarebbe avvicinato all’arbitro, minacciandolo per aver fischiato poco prima un calcio di rigore per la squadra ospite: non è bastato il cartellino rosso a riportare la calma. Dopo il caos in campo, otto espulsioni e una fuga da parte dell'arbitro negli spogliatoi: a placare gli animi, i carabinieri. In conclusione, l’Akropolis ha perso la partita a tavolino con il risultato di 0-3. Non sono mancate squalifiche tra i tesserati: tanta amarezza.