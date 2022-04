Violenza allo stadio di Pagani: dopo la sconfitta della sua squadra del cuore, anziano ferisce un cronista sportivo

Violenza allo stadio Torre di Pagani: un anziano, sabato pomeriggio, ha ferito un giornalista della squadra avversaria ed è stato segnalato ai carabinieri.

Il caso

L'uomo, per via del clima rigido e della pioggia, aveva chiesto di sostare in tribuna stampa, in assenza di altri settori coperti presso lo stadio. Ma, giunta la sconfitta della sua squadra, ha improvvisamente sferrato un colpo ad un cronista sportivo, sostenitore della squadra ospite. Accertamenti in corso per l'increscioso accaduto.