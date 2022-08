Villani (M5S): "Bisogna rifondare la sanità nell'Agro Nocerino-Sarnese"

“Considerata la gravissima situazione in cui versa tutta la sanità pubblica in regione Campania, da Sapri a Scafati, con interi reparti chiusi per mancanza di medici, pronto soccorsi in affanno, diritto alla salute ed accesso alle cure praticamente negati a tutti i cittadini, chiediamo a gran voce celerità nello svolgimento dei concorsi, snellimento delle pratiche burocratiche ma, soprattutto, chiediamo che il miglioramento della sanità diventi l’obiettivo primario della Regione". È quanto afferma la deputata Virginia Villani, candidata del Movimento Cinque Stelle nel collegio uninominale di Scafati della Camera dei Deputati.

"Riformare il 118"

"E’ ora di dire basta" sottolinea la deputata uscente: "Bisogna intervenire al più presto: un territorio vasto come quello dell’Agro non può essere vittima dei disastri compiuti dal governatore Vincenzo De Luca. E’ necessario riformare il 118, un servizio che allo stato attuale non tutela i Cittadini negli interventi di primo soccorso: è inaccettabile che nei giorni scorsi in tutta la provincia di Salerno erano attive solo tre ambulanze medicalizzate e le altre erano sguarnite di personale. E’ assurdo che all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore siano stati sospesi i ricoveri in due reparti come nefrologia e gastroenterologia e che all’ospedale di Sarno resti ancora chiuso il reparto di ortopedia con attività ridotte anche negli altri reparti ed è assurdo che un paziente debba girare in lungo e in largo per poter beneficiare di cure mediche, le quali sono però puntualmente garantite dalle cliniche private del circondario".