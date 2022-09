Villani (M5S): "A Sarno insopportabile puzza di spazzatura: ho presentato esposto"

“Pare che sempre la stessa azienda di trattamento dei rifiuti, starebbe provocando emissioni odorigene moleste tanto da non rendere impossibile la normale vita dei cittadini residenti e stia provocando disturbi respiratori alle persone. Tutto questo certificato anche da una ordinanza del sindaco Canfora che riporta le risultanze dell’ispezione dell’Arpac in cui sono evidenziati illeciti e difformità”. È quanto afferma la deputata del Movimento 5 Stelle, Virginia Villani, candidata sull’uninominale dell’Agro Nocerino Sarnese per la Camera dei Deputati.

L'esposto

“Ho inviato questa mattina un esposto alla Procura della Repubblica, dopo aver segnalato più volte ai Carabinieri il problema ed essermene più volte occupata durante la mia attività parlamentare. Ora basta, il problema va risolto ad horas” prosegue Villani. “I miasmi - aggiunge la deputata pentastellata - continuano a rendere impossibile la vita dei cittadini che vivono o lavorano in località Masseria della Corte e Via ingegno: i cittadini sono esasperati e hanno chiesto un rapido intervento. In particolare, in zona si avverte un persistente odore di decomposizione nell’aria che, oltre ad essere fastidioso, potrebbe anche essere rischioso per la salute dei cittadini del comprensorio. In questa zona non si può più vivere, né stare all'aria aperta. A fronte di questi disagi e, nell'ambito delle rispettive competenze, ho richiesto interventi urgenti per accertare le cause di tale stato di inquinamento e nel caso, di accertamento di responsabilità oggettive in merito e di procedere, dunque, prontamente con le azioni previste per perseguire i responsabili affinchè le conseguenze dell'inquinamento non assumano profili più rilevanti in termini di tutela del benessere e della salute pubblica”.