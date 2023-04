"Visita urgente rinviata per le festività di Pasqua": il figlio della paziente denuncia tutto in Procura

Di male in peggio, sul fronte Sanità, a Salerno. Ad una anziana è stata rinviata una visita geriatrica urgente fissata inizialmente per giovedì 13 aprile alle 14.30, in quanto il medico risulterebbe assente per le festività Pasquali.

La denuncia

A raccontarlo a Le Cronache, il figlio della paziente: "Mia madre è una donna allettata, aveva necessità di una visita urgente, prenotata presso la struttura di via Vernieri, tra file d’attesa lunghe e tutti i problemi del caso. - ha detto - Ieri, siamo stati contattati dalla struttura medica e ci hanno avvertito di dover rinviare la visita perché, con le festività pasquali, il medico era assente tutta la settimana. Parliamo di una donna anziana che ha perso la vista, soffre di diabete ed è affetta da obesità e oggi necessita di materasso antidecubito". Il figlio della anziana ha già annunciato che presenterà denuncia alla Procura della Repubblica.