"Visitare i carcerati", delegazione della Camera Penale visita la struttura penitenziaria di Fuorni

La Camera Penale Salernitana, l’osservatorio Carceri dell’Unione Camere Penali, l’Associazione “Nessuno tocchi Caino” e il Garante per i detenuti della Regione Campania parteciperanno all’iniziativa “Visitare i carcerati”. E per questo saranno il 13 maggio, alle 9:30, nella struttura penitenziaria di Salerno/Fuorni. L’accesso al carcere sarà seguito da una conferenza stampa che si terrà, alle ore 13.15 presso il bar White di Salerno situato in via Matteo Galliano 4° (nei pressi del parco Pinocchio).

I partecipanti

Tra i rappresentanti delle associazioni che parteciperanno all’ ispezione e alla successiva conferenza stampa, saranno presenti l’Onorevole Rita Bernardini e l’Onorevole Sergio D’Elia rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Associazione “Nessuno Tocchi Caino”, Samuele Ciambrello (Garante per i detenuti della Campania), l’Avvocato Riccardo Polidoro (responsabile Osservatorio Carceri dell’Unione Camere Penali di Italia, l’Avvocato Luigi Gargiulo (presidente della Camera Penale Salernitana), l’Avvocato Emiliano Torre (membro del direttivo della Camera penale salernitana), Donato Salzano (già membro della sezione salernitana del Partito Radicale).L’ispezione al Carcere di Fuorni fa parte di una più ampia iniziativa che, già a partire dal mese scorso, ha toccato e toccherà tutti i carceri e le case circondariali di Italia.