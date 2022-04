Visite ai ricoverati "con e senza" il tampone: ogni reparto ha norme anti-Covid a sè, il caso al Ruggi

Nel reparto di Ortopedia di Salerno, a chi intenda visitare una persona ricoverata, è richiesto solo il super green pass, mentre per accedere in altri reparti, come in Pneumologia è richiesto solo l'esito negativo del tampone anti-Covid. Ancora, nel reparto di Gravidanza a Rischio, ai papà, e solo a loro, è concesso di far visita alle mogli con il super green pass e anche con l'esito negativo di un tampone antigenico. E' quanto accade all'ospedale Ruggi di Salerno, dove, a quanto pare, in ogni reparto vigono norme anti-Covid autonome per l'accesso dei visitatori esterni. Come denunciato da un nostro lettore, è accaduto, tuttavia, che, una persona che aveva fatto visita ad un familiare ricoverato in Ortopedia, abbia appreso solo dopo diversi giorni da quella visita, di aver contratto il Covid. Lo stesso positivo, nostro lettore, ha dunque condiviso la sua esperienza sottolineando come, invece del super green pass, sarebbe stato opportuno che gli avessero richiesto l'esibizione dell'esito negativo del test anti-Covid, così da non mettere a rischio i ricoverati e il personale sanitario, per via delle visite esterne di potenziali positivi.

L'appello e l'auspicio

Come è noto, del resto, la nuova variante Covid ha colpito anche diverse persone vaccinate con la tripla dose, per cui il super green pass non può rappresentare una prova della negatività di chi accede al Ruggi. Anche il dottor Mario Polichetti, responsabile nazionale Udc per il settore Sanità, era intervenuto sulla vicenda sollevata dal nostro lettore, auspicando che, da parte di ogni reparto ospedaliero, vigesse una linea comune per le visite, relativa alla richiesta dell'esito negativo di un tampone, anche se rapido. L'auspicio, dunque, è che l'appello possa essere colto dalla direzione del nosocomio di via San Leonardo, al fine di tutelare la salute di ricoverati e operatori sanitari.