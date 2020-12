La strage del Covid-19, muore una professoressa 67enne a Nocera

Nuova vittima del Covid-19, nel salernitano. Si è spenta all'età di 67 anni la professoressa Paola Panebianco di Nocera Superiore.

Il cordoglio del sindaco Giovanni Maria Cuofano

Esprimiamo sincero cordoglio, a nome della comunità di Nocera Superiore, ai familiari della professoressa Paola Panebianco che ci ha lasciati, all'età di 67 anni, a causa del Covid-19. Il subdolo virus che sta condizionando le nostre vite e limitando le nostre libertà non è ancora sconfitto.

Poi, l'appello alla prudenza del primo cittadino. "Rinnovo l'invito a non abbassare la guardia, ad osservare un comportamento responsabile a tutela di ciascuno, ad essere vigili e prudenti nei rapporti interpersonali necessari anche con i propri familiari, soprattutto con l'avvicinarsi delle festività natalizie, ed a rispettare il protocollo d’isolamento in caso di contatti con soggetti in stato di accertata positività", ha concluso.