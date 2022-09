Vallo di Diano a lutto: Polla piange Terenzio e Vittorio, la veglia di preghiera per le vittime

Il Vallo di Diano piange due giovani vite: sono volati in Cielo Terenzio Volonnino 24enne (foto in basso ndr) e Vittorio Isoldi 29enne (foto in alto ndr). Ieri sera lungo la strada provinciale Teggiano-Polla, tre automobili si sono scontrate al confine tra Teggiano e San Pietro al Tanagro. A bordo di una Fiat Punto c'erano quattro giovani di Teggiano, sulla Fiat 500 i due giovani di Polla e su un fuoristrada Hyndai una sola persona: a perdere la vita, i due giovani originari di Polla mentre gli altri cinque feriti sono stati trasportati all'ospedale "Curto”. Uno è grave.

La veglia

Oggi, a Polla, alle 20:30 presso la Chiesa di Cristo Re è prevista una veglia di preghiera per Terenzio e Vittorio. Tutti stretti attorno alle famiglie delle vittime.