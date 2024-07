Volo "EasyJet" da Londra a Napoli in forte ritardo, dirottato a Salerno

Il volo EasyJet da Londra a Napoli, a causa di un fortissimo ritardo, è stato dirottato, ieri sera, verso l’Aeroporto Costa d’Amalfi di Salerno. Il motivo? Capodichino, per via di alcune normative anti-rumore, non far atterrare aerei oltre un certo orario serale. La notizia è stata pubblicata sulla pagina Facebook di FlySalerno.

E così il velivolo di EasyJet è arrivato intorno all’1.30 presso lo scalo aeroportuale di Pontecagnano Faiano, dove i passeggeri sono stati accolti dallo staff che li ha condotti presso un autobus che li ha condotti fino a Napoli.