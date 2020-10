Vo.Pi: al via il reclutamento di volontari per la Protezione Civile

La Vo.Pi cerca volontari nel settore della protezione civile. Innumerevoli gli impegni degli operatori: dal supporto in situazioni di pericolo, quali, ad esempio, gli incendi, a quello di sensibilizzazione e monitoraggio a tutela della comunità, come il recente lavoro presso la scuola Alfano I di Salerno, per il rispetto delle norme anti-Covid. Chiunque fosse interessato a candidarsi, può contattare il numero 3472690619.

