Alta velocità: ennesima volpe investita sull'Avvocatella, l'appello del Comitato Civico Dragonea

Ancora una volpe ferita sul ciglio strada Avvocatella, proprio dopo la Madonna del Buonconsiglio. A segnalarlo, il Comitato Civico Dragonea che già aveva sottolineato come quel tratto, con problemi di visibilità, si stesse trasformando in un cimitero di animali selvatici uccisi dalla velocità dei veicoli in corsa.

"Vi esortiamo vivamente di procedere con velocità controllate. - scrivono dal Comitato - Per la povera malcapitata speriamo intervenga chi di dovere, per salvarla. Siamo in contatto con tutte le autorità competenti".