La SP75 Avvocatella si trasforma in un cimitero delle volpi: ennesimo esemplare ucciso dall'alta velocità

Continua, drammaticamente, il “genocidio” delle volpi sulla Sp75 Avvocatella: nella serata di ieri, infatti, è stata investita ed uccisa una volpe, la settima travolta in un anno. A denunciarlo, il Comitato Civico Dragonea: "A nulla sono valsi finora gli appelli di far attenzione alla guida percorrendo questa arteria, ironia della sorte la carcassa giace proprio subito dopo il segnale di pericolo animali vaganti fatto apporre dalla Provincia. Non c’è dunque nessuna attenzione, una noncuranza collettiva. Solo qualche cittadino di buon cuore si è preso la briga di segnalare l’accaduto e dalla nostra parte abbiamo già chiesto la rimozione della carcassa all’ASL, informando il CRAS e gli enti competenti".

"E’ davvero triste questo menefreghismo, ormai questa carneficina dà il senso infimo di quanto sia spregevole la mano dell’uomo. - concludono dal Comitato - Purtroppo questi eventi sono destinati a ripetersi finché non verrà posta una vera attenzione su questo tratto di strada che necessita urgentemente di illuminazione e video-sorveglianza".