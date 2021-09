Voragine a Pastena, Sarno all'attacco: "Città abbandonata e si pensa all'aeroporto"

Sarno: "Mi auguro che la politica torni ad essere seria per farsi carico delle esigenze dei cittadini ma episodi come questo dimostrano quanto la città sia abbandonata a sé stessa e questo vale, in modo particolare per le zone periferiche”