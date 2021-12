Voragine in via Marino Paglia: traffico in tilt, gli autobus cambiano percorso

Una voragine si è aperta all'improvviso in strada, in pieno centro, in via Marino Paglia, a Salerno. Il traffico è subito andato in tilt.

Lo scenario

Operai al lavoro, dalle prima ore di questa mattina, per evitare disagi che si sono in ogni caso verificati. In difficoltà non solo i pendolari, gli studenti ma anche gli autisti di Busitalia, costretti ad una viabilità alternativa. Chi era alla guida dei pullman diretti al campus universitario ha dovuto cambiare percorso, spostandosi su via Irno. Tante proteste, persone bloccate alla fermara degli autobus, in attesa del via libera e del ripristino della viabilità ordinaria.