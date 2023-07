Warner Bros Celebration Tour in piazza della Libertà: il sindaco soddisfatto ringrazia De Luca, pioggia di critiche dei salernitani

"Meravigliosa Piazza della Libertà che ospita la tappa finale del Warner Bros Celebration Tour. Un fine settimana di eventi, spettacoli, sport per tutti organizzati dalla grande multinazionale del divertimento creativo": lo ha scritto su Facebook il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, entusiasta per l'evento sulla piazza sul mare, in corso fino a questa sera.

"Migliaia di concittadini e turisti partecipano a questo evento spettacolare in un contesto di grande bellezza. Con l'apertura dei locali lungo la passeggiata è finalmente completo il progetto ideato dal Presidente Vincenzo De Luca. Abbiamo creato un altro polo di attrazione e divertimento ideale per eventi coerenti ed adeguati alla location. Salerno è viva e dinamica. Creiamo economia ed occupazione. E lavoriamo ogni giorno per valorizzare le nostre risorse e risolvere, tutti insieme, i problemi", ha concluso il primo cittadino.

Le reazioni

Molto critici, tuttavia, i commenti dei cittadini al post del sindaco: c'è chi ha tirato in ballo la mancata manutenzione del verde pubblico, chi il degrado sul fronte pulizia e decoro e chi ha espresso dissenso sulla gestione di questioni di natura politica come il caso stadio Arechi e Curva Nord. In tanti, dunque, hanno espresso insoddisfazione per l'operato dell'amministrazione comunale guidata da Enzo Napoli.