Curiosità, a Baronissi arrivano i servizi igienici autopulenti

Da oggi, 11 maggio, a Baronissi, in via San Francesco, è stato attivato il wc pubblico autopulente di ultima generazione, con servizio automatico di pulizia, igienizzazione e sanificazione. Assicurata massima sicurezza.

"L’impianto, in sostituzione degli adiacenti bagni in villa comunale, in villa dei nonni, al parco olimpia tutti più volte danneggiati , è esternamente videosorvegliato", ha sottolineato il sindaco Gianfranco Valiante.