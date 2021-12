"Wi Fi Italia", aderisce anche il Comune di Giffoni Sei Casali

“Piazza Wifi Italia” è un progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che ha come obiettivo quello di consentire a tutti i cittadini di Giffoni Sei Casali di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’App dedicata, a una rete WiFi libera. I tecnici incaricati dal Ministero, su indicazione del Comune di Giffoni Sei Casali, hanno provveduto ad installare quattro hot spot nei seguenti luoghi: al casale Capitignano, in Corso Tito Zaniboni, presso la biblioteca comunale; al casale Prepezzano, in Via Galaffi, Campo Sportivo “Gregorio Giannatasio”; al casale Malche, presso il Campetto Sportivo “Spera”, di fronte al plesso scolastico; al casale Sieti, in piazza Convento. Il raggio d’azione del segnale è di circa 300 metri dal punto in cui è installato l’hot spot.

Accedendo a questo link sarà possibile scaricare l’App dedicata e connettersi gratuitamente alla rete internet: https://www.wifi.italia.it/it/ scarica-l-app.html oppure inquadrando con il proprio smartphone il codice “QR CORE” presente presso ogni punto WiFi. "L’Amministrazione comunale di Giffoni Sei Casali ha aderito al progetto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico per consentire a cittadini, associazioni e imprese, una connessione alla rete internet più veloce, più smart e gratuita per tutti" affermano il sindaco Francesco Munno e la delegata alle Politiche Giovanili, Rossella Palo. Il progetto è stato curato da Infratel Italia.