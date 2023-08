Tensione a Camerota: yacht rischia di affondare, il salvataggio

Tensione, stamattina, per gli occupanti di uno yacht che aveva appena lasciato il porto di Marina di Camerota: per cause da accertare, infatti, l'imbarcazione ha rischiato di affondare.

L'intervento

Immediato, l'intervento della Guardia Costiera di Camerota che, dopo aver messo in sicurezza i turisti, ha provveduto a trainare lo yacht in porto. Tanto spavento, dunque, ma nessuna grave conseguenza.