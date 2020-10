Quaderni e zaini per tutti grazie allo Zaino Solidale: l'iniziativa del comitato San Francesco

Ottimi risultati raggiunti dallo Zaino Solidale, iniziativa proposta dal comitato di quartiere San Francesco che ha previsto la raccolta di materiale utile agli alunni salernitani. Quaderni, zaini ed altri oggetti necessari a scuola saranno donati ai ragazzi in difficoltà che frequentano la Calcedonia, a Salerno.

Sono stati donati, in particolare, 4 zaini per ragazzi, 2 zaini per bambini, 70 quaderni, 4 portacolori, 57 pennarelli e 1 confezione di pennarelli grandi, 145 penne, 4 temperamatite, 7 gomme per cancellare, penne replay varie, 1 album da disegno, 1 diario,2 compassi, 1 set contenente matita,gomma, temperamatite, 1 confezione di 12 matite, 2 confezioni di squadrette. E ancora 3 regoli (due dei quali donati dalla cartoleria 80 di via l.cavaliero), 2 confezioni di penne da 8, 1 confezione di matite pastello. Un'iniziativa virtuosa fortemente voluta dalla presidente del Comitato Laura Vitale.