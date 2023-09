Zes estesa a tutto il Sud, Visconti: "Per il governo Meloni il Mezzogiorno non esiste"

“Il Sud? Per questo governo non esiste”. Queste le parole di Antonio Visconti, Presidente Ficei e Consorzio Asi di Salerno, che commenta il decreto Sud varato dal governo. L'intenzione del Governo è quella di istituire le cosiddette Zone Economiche Speciali (ZES) a tutto il meridione.

La nota

“Ci sono delle evidenti discrepanze in questo decreto" spiega Visconti. "Bene l’estensione delle agevolazioni a tutte le imprese sia amministrative che fiscali, male la revoca dello sgravio Ires che obbligava le imprese a mantenere gli investimenti per 10 anni garantendo i livelli occupazionali, malissimo la centralizzazione delle funzioni a Roma. Siamo ai limiti dell’assurdo! Immaginare una tecnostruttura romana che possa garantire l’evasione di migliaia di richieste di insediamento e la gestione di miliardi di euro di cantieri complessi in 8 regioni è follia pura. Occorre correre ai ripari per garantire una governance territoriale”, conclude il Presidente Visconti.