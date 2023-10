Ex zona contesa tra Pagani e Sant'Egidio, De Prisco in Regione: "Tutelare cittadini e imprenditori"

Una legge regionale per inquadrare gli aspetti di natura edilizia e urbanistica, ma anche le concessioni, per salvaguardare cittadini e imprenditori le cui attività e abitazioni insistono sulla ex zona contesa. È quanto richiesto e ottenuto dall’amministrazione del sindaco De Prisco ieri mattina presso la Regione Campania. Si è tenuta, infatti, nell’aula consiliare regionale un’audizione convocata dal presidente della quarta commissione consiliare permanente, Luca Cascone, avente ad oggetto la richiesta di un intervento legislativo regionale volto a tutelare gli interessi dei residenti e delle attività produttive coinvolte su aspetti di natura edilizia ed urbanistica.

Il summit

L’incontro, fortemente voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco De Prisco, richiesto dai consiglieri comunali Gaetano Stanzione e Davide Nitto, rispettivamente presidenti delle commissioni consiliari comunali competenti, ha visto la presenza oltre che dei due consiglieri, per il Comune di Pagani anche dell’assessore alle Politiche Urbanistiche, Felice Califano, che sta seguendo le fasi di realizzazione e approvazione del Piano Urbanistico Comunale, e di una delegazione amministrativa del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.Come richiesto dall’amministrazione paganese, la presidenza di commissione regionale ha concordato sulla necessità di un intervento legislativo regionale, previa consultazione del referente legislativo, che possa chiarificare gli aspetti di natura edilizia ed urbanistica per il pieno riconoscimento della legittimità dei titoli rilasciati dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino nelle aree interessate dalle trasformazioni del territorio negli ultimi anni nell’ex zona contesa. Intanto hanno avuto inizio gli incontri della commissione paritetica sulle questioni inerenti all’attuazione delle varie fasi del passaggio dell’ex zona contesa dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino al Comune di Pagani. Ieri mattina il primo incontro, incentrato su toponomastica delle strade coinvolte, sulla definizione dei nuovi confini che si posizioneranno nei prossimi giorni e sul passaggio di dati anagrafici della popolazione residente, richiesto a più riprese dall'amministrazione paganese. Martedì prossimo la commissione sarà incentrata sui temi urbanistici.