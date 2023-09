Zona contestata assegnata a Pagani, la minoranza: "Sant'Egidio rischia di perdere 1200 abitanti"

“La sentenza del Consiglio di Stato che ha affermato la titolarità del Comune di Pagani sulla cosiddetta zona contestata, rappresenta sicuramente l’evento più catastrofico dal punto di vista amministrativo della storia del nostro Comune”. A denunciarlo, sui social, è il gruppo Coraggio Sant’Egidio attraverso il consigliere comunale di opposizione Roberto Marrazzo, il quale si mostra preoccupato per la sorti dei una parte della sua comunità.

Le critiche

Marrazzo entra nel merito della vicenda: “Sant’Egidio rischia seriamente di essere smembrato vedendosi privato di oltre 1 Km e mezzo quadrato di territorio e di circa 1200 cittadini. La questione va perciò affrontata da tutti con grande serietà, evitando illusorie minimizzazioni della stessa, e dal punto di vista politico con un senso di concordia civico”.Il gruppo di minoranza consiliare, nel corso di un incontro istituzionale con il sindaco e la maggioranza, ha ribadito questo concetto “fornendo la nostra disponibilità ad intraprendere un percorso comune nell’interesse dell’ Istituzione e dei cittadini”.“A questi ultimi – aggiunge Marrazzo - vanno però fornite le giuste informazioni, pur in presenza di un quadro giuridico per certi aspetti ancora da chiarire, attesa la peculiarità della vicenda che di fatto non ha precedenti storici in Italia.Perciò ribadiamo che a brevissimo, dovrà essere convocato un Consiglio Comunale ad Orta Loreto per esporre con chiarezza ai cittadini tutti gli aspetti della vicenda e ricevere nel contempo qualche indicazione. Come gruppo politico ci assumiamo l’impegno di una informazione costante ai cittadini sulla problematica e quindi ogni settimana pubblicheremo un nostro intervento sugli aspetti più significativi di questa surreale diaspora dei nostri giorni”.