La zona industriale di Salerno cambia volto: presentati i lavori di riqualificazione

E' stato inaugurato il cantiere per i lavori di riqualificazione stradale della zona industriale di Salerno. Investimenti per 5,5 milioni di euro che riguarderanno arterie importanti: via Mecio Gracco, via Firmio Leonzio, via Tiberio Claudio Felice. Qui sono previsti interventi di rifacimento della fognatura, manto stradale, sottoservizi, marciapiedi, pubblica illuminazione. I lavori proseguiranno in via Talamo - raddoppiato senso di marcia, ampliamento della carreggiata -, via Picentino e parte centrale della zona industriale con il coinvolgimento di viale Wenner, via Acquasanta, via Zenzella della Porta, via Icace, via Caruto e via Ferraiolo. Per queste altre porzioni gli interventi saranno di portata leggermente inferiore, perché si tratta di aree in parte già illuminate e infrastrutturate. Si provvederà dunque alla bonifica e rifacimento del manto stradale al contenimento delle essenze arbose, al rifacimento del tappetino e mantenimento della capacità di scolo delle acque. Non basta, ci potrebbero essere altri soldi in arrivo.

Altri investimenti

Ulteriori 9 milioni di euro potrebbero essere destinati dalla Regione a quest'area perché sono stati candidati nuovi progetti per nuove arterie. "È l'inizio del ruolo nuovo del Consorzio, non più di burocrazia e di raddoppiamento delle funzioni, ma di miglioramento dei servizi e della qualità delle infrastrutture - dice Antonio Visconti, presidente del Consorzio Asi - Diamo avvio ad una serie imponente di interventi di riqualificazione viaria della zona industriale di Salerno. Fanno seguito al cantiere già avviato qualche mese, a proposito di videosorveglianza. Migliorano la qualità, la funzionalità dell'area e la capacità di attrattiva. È un'area di cerniera e collegamento di tre grossi apparati territoriali: Salerno, bassi Picentini, Piana del Sele Grazie al supporto della Regione Campania e dell'Ente locale. Il Consorzio è stato profondamente ristrutturato. Oggi è al servizio delle imprese, dunque un Ente che punta ad innalzare la qualità di queste aree Zes, a breve destinatarie di misure importanti. L'area industriale di Salerno è il naturale retroporto del porto di Salerno, il naturale retro aeroporto. Si caratterizzerà, dunque, per una eccezionale valenza logistica e anche per un'attrazione di produzioni di ultimo miglio e di servizi ad imprese e persone. Dobbiamo lavorare giorno e notte, dunque, per creare condizioni di opportunità e sicurezza, affinché gli investitori ritornino a Salerno e credano nella nostra città come sede dei propri investimenti".

Lo scenario



I lavori dovranno favorire, attrarre nuovi insediamenti industriali. Ecco il commento del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli: "È una prospettiva importante per questa zona, che finalmente riprende un passo adeguato. Opere di ripavimentazione stradale e di rifacimento non si facevano dai tempi della Cassa del Mezzogiorno. È un messaggio di ottimismo e di lungimiranza. Ci sono circa 5 milioni di euro per strade, attrezzature, sottoservizi, verde. Si associano i lavori per il Pon sicurezza, che prevedono l'installazione di telecamere evolute e di sistemi di video sorveglianza. Sono interventi che interessano queste zone ma che, per estensione, inducono a riflettere su criteri di sicurezza adottati per l'intera città. Se così sarà, credo che avremo finalmente un cambio di passo". Poi la variante. Ne parla l'assessore all'urbanistica, Mimmo De Maio: "Ieri in Giunta abbiamo preso atto del protocollo d'intesa tra Asi e Comune di Salerno, finalizzato a co-pianificare la variante generale della zona Asi. Raccoglie le nuove istanze e le mutate esigenze tra tanti operatori del settore. Il lavoro partirà nelle prossime settimane e porterà all'adozione della variante complessiva. Significa cambiare alcune norme adeguate alle mutate esigenze. Era stata già avviata con l'Asi una procedura finalizzata a riconsiderare l'area prossima alla foce del Fuorni come strettamente di competenza del Comune di Salerno". "È un giorno importante - dice l'onorevole Piero De Luca - L'Asi è diventato Ente di eccellenza, grazie alla nuova presidenza, alla governance. Sta mettendo in campo progetti rivoluzionari per modernizzare tutta l'area industriale e per servirla in modo più efficiente e dinamico, a beneficio non solo degli imprenditori ma anche dei cittadini che si recano in quest'area per ragioni commerciali. Oggi lanciamo segnali importanti: la città di Salerno continua il proprio processo di sviluppo e di rivoluzione urbanistica, perché si arriverà a creare un'unica area metropolitana, integrata tra zona industriale e zona pienamente urbanizzata; è il simbolo di un'Italia che vuole ripartire. Qui non ci siamo fermati, anzi iniziano lavori che erano attesi da anni e che cambieranno il volto di quest'area. Importante è anche il rilancio dell'area del Mezzogiorno grazie a fondi Sviluppo e Coesione, cioè fondi per il Meridione che io e altri colleghi parlamentari in passato abbiamo difeso, perché questi fondi stavano per essere destinati ad altre regioni. Sono invece destinate per l'80% al Mezzogiorno. Nella legge di bilancio in corso di approvazione, ci saranno altri 50 miliardi di euro destinati per i prossimi anni a questo fondo. Sto portando avanti l'emendamento per la defiscalizzazione delle aree Zes".

Lo sviluppo industriale

Presente alla conferenza stampa anche Andrea Prete, presidente Confindustria Salerno: "C'è attenzione particolare per le aree industriali - ha detto - Oggi raccontiamo i progetti e lo sviluppo nell'area industriale di Salerno ma l'Asi interviene anche in altre aree della provincia. Si tratta di lavori essenziali, che vanno nella logica di creare un territorio più appetibile agli investimenti, pensando che quando saremo usciti dall'emergenza sanitaria ci troveremo davanti a due condizioni di favore: l'attivazione delle Zone economiche speciali e l'aeroporto di Pontecagnano Faiano che attiverà flusso di passeggeri, logistica e manutenzione con la conseguente ricerca di nuove aree da parte degli investitori. Bisogna farsi trovare preparati con un'area infrastrutturata e video sorvegliata. Siamo nel solco giusto. L'Asi si è mossa molto bene, perché in altre circostanze non sono bastate le risorse a disposizione e ci si è impantanati. È stato fatto, invece, un lavoro molto attento, che si traduce in queste iniziative di investimento per milioni di euro. Auspichiamo una ripresa economica per tutti i settori, siamo alla continua ricerca della ripresa. Mi è stato chiesto che ne pensassi delle Luci d'Artista a Pasqua e ho risposto che incrocio le dita. In prossimità del Natale, un aumento delle vendite c'è, si nota. Sono stati persi, però, i numeri ai quali siamo stati abituati per far risanare i bilanci delle piccole e grandi aziende. Si parla di 10 punti di Pil perso. Non è un numero a caso: significa perdere migliaia di posti di lavoro perché ci sono miliardi di produzione invenduta. Il problema è serio. Speriamo che il Recovery Fund possa portare risorse importanti, ma che soprattutto siamo in grado di spenderle bene e velocemente. Significa che bisogna dare un taglio netto alla burocrazia per creare circuito economico virtuoso. Poi bisogna spenderle per iniziative importanti, serie. Non è possibile, ad esempio, che in un territorio ci siano disfunzioni per l'utilizzo della banda larga, perché oggi è dirimente ed è uno svantaggio competitivo se una zona resta arretrata dal punto di vista delle connessioni".