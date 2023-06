Allarme degrado nella Zona Orientale: Forza Italia presenta interrogazione

Il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, ha presentato un’interrogazione per segnalare la situazione di degrado in cui versano via Tanagro ed il parco Mercatello. “Si evidenzia – scrive Celano - l'assenza assoluta del servizio di manutenzione del verde pubblico con aiuole che ricordano più una selva che una strada cittadina”.

L’interrogazione

“Le condizioni di vivibilità sono indecenti – scrive ancora Celano – e lontanissime dagli standard europei che taluni inopportunamente continuano a menzionare”. Di qui l’interrogazione per sapere “se e quando l'Amministrazione intenda intervenire per assicurare ai residenti del quartiere condizioni di vivibilità quantomeno tollerabili, intervenendo nell’immediato con un servizio di manutenzione del verde pubblico e di bonifica complessiva dell’area in questione”.