Domenica semi-deserta a Salerno: serviva la zona rossa per svuotare le strade

Molto diversa, questa domenica salernitana, dalla precedente. Come mostrano le foto di Antonio Capuano scattate dopo le ore 18, pare servisse la zona rossa per svuotare le strade dalla calca.

Semi-deserte, le zone principali della città, a partire dalle ore 18, nonostante alcune attività ancora aperte. Un clima surreale in città, con il rispetto delle norme anti-contagio, probabilmente meno difficili da seguire anche per via del vento freddo che ha spazzato via le temperature miti e quasi primaverili dei giorni scorsi.