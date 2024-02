Ztl territoriale in Costa d'Amalfi, approvato l'emendamento: soddisfatti Ferrante (FI), Vietri (FdI) e De Luca (Pd)

Questa mattina è stato approvato in Commissione Trasporti della Camera dei Deputati un emendamento che introduce la possibilità di istituire, per periodi non superiori a cinque mesi all’anno, zone a traffico limitato per straordinarie e motivate esigenze connesse alla salvaguardia di aree tutelate dall’Unesco. Come, ad esempio, la Costiera Amalfitana.

I commenti

A presentare uno degli emendamenti è stata la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri: “L’obiettivo principale è andare incontro agli enormi ed ormai atavici problemi di circolazione e viabilità che si riscontrano in tante località turistiche della nostra Nazione come, ad esempio, la Costiera Amalfitana, in provincia di Salerno. Dal punto di vista amministrativo - sottolinea Vietri - sarà compito delle Regioni definire la perimetrazione e i criteri delle Zone a Traffico Limitato territoriali, verificando che l’istituzione della Ztl assicuri adeguate condizioni di circolazione e sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna ad essa. L’attivazione della Ztl sarà sottoposta al parere vincolante delle Prefetture. Per esigenze gravi o accertate necessità, inoltre, sarà possibile chiedere deroghe o permessi e l’accesso alla Ztl per le categorie autorizzate non sarà in ogni caso a titolo oneroso”. “Questo provvedimento è la giusta risposta che Fratelli d'Italia dà alle tante richieste degli amministratori locali, che ogni giorno si trovano a dover affrontare disagi e problematiche legate alla viabilità, che troppo spesso provocano un incremento di incidenti mortali soprattutto nelle località turistiche”.

Soddisfatto anche il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante: “Si tratta, in particolare, di una misura nata dal recepimento di istanze di comunità ed operatori locali, emerse nel corso di una fitta campagna d’ascolto e che ritengo costituisca l’emblema della politica del fare, da sempre tratto distintivo dell’azione di Forza Italia. La limitazione del traffico in aree dalla particolare rilevanza culturale, paesaggistica e naturalistica, sul modello della costiera amalfitana e circoscritta soprattutto in determinati periodi dell’anno allorquando si registra una crescita esponenziale dei flussi turistici veicolari che impattano negativamente sulle condizioni di vita di quelle comunità e sulla conservazione di quei luoghi, migliorerà la qualità della circolazione ed innalzerà i livelli di sicurezza. Sicurezza sulle strade, qualità della vita e tutela del paesaggio sono infatti i tre elementi che trovano sintesi in questo emendamento, grazie al quale intere aree, patrimonio del nostro Paese, oggi congestionate e rese quasi inaccessibili dai livelli di traffico, torneranno ad essere pienamente fruibili da milioni di turisti e dalle stesse comunità che le popolano”.

Dall'opposizione plaude anche il deputato Piero De Luca, presentatore di un terzo emendamento: "La Commissione trasporti ha approvato un mio emendamento al provvedimento c.d. Codice della Strada che finalmente consente di istituire una ZTL extra urbana in aree di particolare rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelate dall'Unesco. Spetterà alle Regioni definire la perimetrazione e i criteri di tali zone e bisognerà ottenere un parere vincolante della Prefettura. È un risultato importante di cui sono particolarmente orgoglioso perché riprende il contenuto di una mia specifica proposta di legge depositata alla Camera a seguito di un confronto con gli amministratori della Costiera Amalfitana. Sono orgoglioso di aver contribuito ad una rivoluzione, che consentirà l'istituzione di uno strumento utile a rendere più ragionevole e controllato il traffico veicolare in zone complesse da un punto di vista morfologico come la Costa d'Amalfi, migliorando la qualità delle condizioni di circolazione stradale e aumentando soprattutto il livello della sicurezza nella viabilità in aree meravigliose ma molto delicate del Paese, come le nostre aree costiere".