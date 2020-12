Covid-19: alunni in quarantena a Pontecagnano, contagi al Saut di via Vernieri e altri casi in 2 comuni

Nuovi casi di Covid-19 nel nostro territorio: è la volta dell'istituto comprensivo Moscati di Pontecagnano: in quarantena precauzionale alunni e docenti della 1°A della scuola primaria e le classi 2°A e 2°B. Come disposto dalla dirigente scolastica Raffaella Luciano per tali alunni e docenti da ieri è stata attivata la didattica a distanza.

Il commento del consigliere comunale d'opposizione, Francesco Pastore:

Coronavirus nelle nostre scuole, alunni e docenti in quarantena. Le nostre preoccupazioni erano, purtroppo, fondate. Le scuole andavano riaperte dopo le festività natalizie e solo in un contesto di maggiore sicurezza e tranquillità per i genitori. Si poteva e si doveva proseguire, in questa fase così delicata, con la didattica a distanza. Stupisce anche il silenzio del Sindaco sui casi positivi riscontrati nei nostri plessi.



Il caso

Intanto, al Saut di Via Vernieri sono risultati infetti sanitari ed autisti, in particolare 3 medici e 3 infermieri, a cui si aggiungono alcune unità del personale che guida le ambulanze.

Gli altri contagi

Ieri a Campagna sono risultate 9 persone guarite e sono stati registrati 2 nuovi casi. In totale, le positività comunicate sul territorio, fino a questo momento scendono complessivamente a 64. Di questi 64 casi, 49 si sono sviluppati all’interno di 18 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare). A Baronissi, 4 i nuovi positivi e 9 cittadini dichiarati guariti. "Oggi contiamo 115 cittadini positivi, 368 persone guarite e purtroppo 7 deceduti. - ha detto il sindaco Gianfranco Valiante - Dall’inizio della pandemia 490 concittadini colpiti dal coronavirus. Le nostre feste natalizie saranno, quest’anno, tutte in casa per scongiurare peggioramenti".