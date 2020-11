Intesa tra Assoenologi nazionale e Profagri per il primo Digital Wine Tasting

Venerdì 19 novembre alle ore 18:00 il Profagri presenterà i propri vini nel primo Digital Wine Tasting, la prima degustazione virtuale di Capoclasse e Pennarossa. L’evento digitale sarà l’occasione per vivere una esperienza unica e conoscere più da vicino i due vini di punta dell’agrario di Salerno. Una vera degustazione a distanza rivolta a professionisti e non, una nuova modalità di incontro per superare i vincoli di mobilità e distanziamento imposti dalla pandemia.

L'iniziativa

Il dirigente scolastico Alessandro Turchi, aprirà i lavori di un convegno virtuale che vedrà la presenza del presidente di Assoenologi, l'associazione di enologi ed enotecnici italiani, sezione Campania, Roberto Di Meo con cui l’istituto ha siglato un protocollo di intesa per attività formative e di consulenza. Durante l’incontro che si terrà attraverso la piattaforma Google Meet, l’enologo della scuola Ernesto Buono e lo studente Lorenzo Mascolo presenteranno la moderna cantina inaugurata a Settembre 2020 che ha consentito al Profagri di completare la filiera del vino, dalla vendemmia, alla produzione alla commercializzazione nei due punti vendita al dettaglio ma anche on line. Ai tecnici dell’ONAV, organizzazione nazionale assaggiatori di vino, il compito di degustare le due etichette di Fiano e Aglianico che con il loro nome richiamano il mondo della scuola. Ciro Macellaro e Giuseppe Iannone, esperti assaggiatori forniranno caratteristiche organolettiche, abbinamenti al cibo, approfondimenti sulla tipicità territoriale. Toccherà poi al giornalista Antonio Corbo, firma autorevole de La Repubblica, esperto di enogastronomia, la conclusione dell’evento. L’evento sarà disponibile sulla pagina fan di facebook Profagri e sul sito della scuola profagrisalerno.edu.it