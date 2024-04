Lavori di manutenzione straordinaria: stop all'erogazione idrica a Salerno

Stop all'erogazione idrica a Salerno nell'area di via Lungomare Colombo martedì 23 aprile. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria già programmato.

Lo stop all'erogazione avvrrè dalle 9 alle 15 nelle seguenti strade:

Lungomare C. Colombo dal civ. n° 179 al civ. n° 349 (civici di numerazione dispari)

Via Trento civico n° 176 e dal civ. n° 116 al civ. n° 126 (civici numerazione pari)

Traversa Olivieri

Traversa G. Battista Niccolini

Via Marco Antonio Terminio

Via Ermogeno Torrio

Traversa Raffaele Tafuri

Traversa Giuseppe Olivieri