Ladri allo sbaraglio nel salernitano: 2 tentati furti a Matinella

Non c'è pace per gli abitanti Albanella: nella scorsa notte, i ladri hanno tentato di agire in due abitazioni di Matinella, mentre erano in casa i proprietari. Questi ultimi, dunque, udendo rumori sospetti hanno lanciato l'allarme, facendo desistere e mettendo in fuga i malviventi che, in una delle due case prese di mira, avevano già forzato la porta.

Gli accertamenti

Indagano i carabinieri, per risalire all'identità dei responsabili: preziose saranno le immagini della videosorveglianza presenti.